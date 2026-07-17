Звёзды российского футбола познакомились с нижегородской хохломой. Фото: Дмитрий Маракасов, РФС

16 июля амбассадоры Российского футбольного союза — Алексей Игонин, Денис Глушаков и Ари — вместе с главным трофеем страны посетили туристический маршрут «Выходные с хохломой» в Нижегородской области. Футболисты погрузились в историю знаменитого промысла, увидели все этапы создания изделий, пообщались с мастерами и сами попробовали расписывать деревянные заготовки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Экскурсия началась на фабрике «Хохломская роспись», где гости проследили полный цикл рождения легендарного узора — от изготовления баклуш до финишной отделки. Специально к OLIMPBET Суперкубку России мастера создали уникальный футбольный мяч с узорами по мотивам хохломской росписи. Завершающие штрихи на него нанесли сами амбассадоры. Также они приняли участие в мастер-классе по созданию традиционных матрёшек.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что золото хохломской росписи издавна символизирует богатство, силу и процветание. В контексте большого футбола, по его словам, этот символ приобретает новое звучание — как знак побед, чемпионства и высших спортивных достижений.

Продолжением программы стало посещение культурного пространства бренда «Хохлома» в Нижнем Новгороде, где амбассадоры познакомились с современными коллекциями, переосмысляющими народный промысел.

В региональном Минтуре напомнили, что маршрут «Выходные с хохломой» признан победителем Национальной премии в области народных художественных промыслов. Развитие таких территорий — важная часть работы по повышению туристической привлекательности региона в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Генеральный директор АНО «Хохлома» Софья Юдина подчеркнула, что участие бренда в масштабном спортивном событии — это возможность ещё раз показать, что художественные промыслы и современная культура существуют в едином пространстве, а хохломская роспись остаётся живым и узнаваемым символом России, способным объединять людей из самых разных сфер жизни.