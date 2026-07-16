Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт16 июля 2026 14:03

Нижегородский ХК «Торпедо» примет участие в Кубке Первых

Новый турнир КХЛ посвящён 80-летию отечественного хоккея
Екатерина МАРКЕЛОВА
Нижегородский ХК «Торпедо» примет участие в Кубке Первых.

Нижегородский ХК «Торпедо» примет участие в Кубке Первых.

Фото: Пресс-служба ХК «Торпедо».

ХК «Торпедо» примет участие в первом в истории КХЛ сезонном турнире – Кубке Первых, который будет посвящён 80-летию отечественного хоккея. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В соревновании сыграют шесть старейших российских клубов: «Спартак» и «Динамо», нижегородское «Торпедо», СКА, ЦСКА и «Автомобилист». Для «Торпедо» это возможность не только побороться за трофей, но и стать частью исторического события: клуб был основан 26 декабря 1946 года и является ровесником российского хоккея.

В зачёт Кубка Первых пойдут только первые очные матчи команд в сезоне 2026-2027 – по одному дома и в гостях. Первый матч «Торпедо» в турнире состоится уже 5 сентября – в стартовый день регулярного чемпионата нижегородцы встретятся со «Спартаком». Всего в общую таблицу войдут 30 матчей, а победитель определится 22 декабря, в день 80-летия российского хоккея.

Ранее мы сообщали, что «Volga Арену», которая должна стать тренировочной базой «Торпедо», готовят к заливке льда. Сейчас рабочие занимаются покраской охлаждающей плиты.