Нижегородский ХК «Торпедо» примет участие в Кубке Первых. Фото: Пресс-служба ХК «Торпедо».

ХК «Торпедо» примет участие в первом в истории КХЛ сезонном турнире – Кубке Первых, который будет посвящён 80-летию отечественного хоккея. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В соревновании сыграют шесть старейших российских клубов: «Спартак» и «Динамо», нижегородское «Торпедо», СКА, ЦСКА и «Автомобилист». Для «Торпедо» это возможность не только побороться за трофей, но и стать частью исторического события: клуб был основан 26 декабря 1946 года и является ровесником российского хоккея.

В зачёт Кубка Первых пойдут только первые очные матчи команд в сезоне 2026-2027 – по одному дома и в гостях. Первый матч «Торпедо» в турнире состоится уже 5 сентября – в стартовый день регулярного чемпионата нижегородцы встретятся со «Спартаком». Всего в общую таблицу войдут 30 матчей, а победитель определится 22 декабря, в день 80-летия российского хоккея.

Ранее мы сообщали, что «Volga Арену», которая должна стать тренировочной базой «Торпедо», готовят к заливке льда. Сейчас рабочие занимаются покраской охлаждающей плиты.