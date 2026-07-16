Число вакансий для инженеров и сварщиков выросло в Нижегородской области. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородские промышленные организации активно набирают сотрудников на должности инженеров, сварщиков и аппаратчиков. Спрос на специалистов значительно вырос за год, сообщает пресс-служба «Авито. Работа».

По данным аналитиков, чаще всего работодатели размещали такие объявления в июне 2026 года. Так, за последний год количество вакансий для инженеров увеличилось на 44%. В среднем, работодатели готовы предложить 100 856 рублей в месяц.

На втором месте по росту числа вакансий – сварщики. Спрос на них вырос на 40%, а среднее зарплатное предложение составляет 246 020 рублей в месяц.

Аппаратчиков требуется чуть меньше: спрос увеличился на 35%. В среднем, организации предлагают зарплату в размере 81 250 рублей в месяц.

Недавно Минтруд также назвал самые востребованные рабочие профессии. Ими оказались швеи, слесари и сварщики. На сегодняшний день в России требуется более десятков тысяч таких специалистов.