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НовостиЗдоровье16 июля 2026 13:35

Тромб из головного мозга впервые удалили врачи Борской больницы

Это спасло пациентке жизнь
Елена ПАШКИНА
Тромб из головного мозга впервые удалили врачи Борской больницы.

Тромб из головного мозга впервые удалили врачи Борской больницы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Борской центральной районной больницы впервые удалили тромб из сосудов мозга при ишемическом инсульте. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Сотрудники медучреждения успешно извлекли тромб из мозга женщины, восстановили кровоток, а также предотвратили повреждения головного мозга. Сейчас пациентка восстанавливается.

Метод экстренной тромбоэкстракции считается одним из самых эффективных. Его применяют для лечения инсульта, а также он помогает снизить риск инвалидности.