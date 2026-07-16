Тромб из головного мозга впервые удалили врачи Борской больницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Борской центральной районной больницы впервые удалили тромб из сосудов мозга при ишемическом инсульте. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Сотрудники медучреждения успешно извлекли тромб из мозга женщины, восстановили кровоток, а также предотвратили повреждения головного мозга. Сейчас пациентка восстанавливается.

Метод экстренной тромбоэкстракции считается одним из самых эффективных. Его применяют для лечения инсульта, а также он помогает снизить риск инвалидности.