В Дзержинске капитально ремонтируют спортшколу «Магнитная Стрелка»

Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В Дзержинске продолжается подготовка спортивных объектов к новому учебному году. Особое внимание — капитальному ремонту спортивной школы «Магнитная Стрелка». Строители уже полностью заменили кровлю, меняют оконные блоки и ремонтируют внутренние помещения. В здании монтируют современные системы освещения и отопления, завершают отделку стен, потолков и укладку новых напольных покрытий. Об этом рассказал глава города Михаил Клинков в своем телеграм-канале.

По его словам, обновлённый объект станет современной базой для тренировок и новой точкой притяжения для жителей близлежащих домов. В этом здании школа открывает отделение спортивного ориентирования и туризма. Уже сейчас в филиале под руководством двух тренеров занимаются около 50 юных спортсменов, сформированы четыре тренировочные группы.

На этом планы по развитию спортивной территории не заканчиваются. Администрация школы видит в этом районе хороший потенциал для создания современной спортивной инфраструктуры. Учитывая высокий запрос, в планах — открытие пункта проката лыжного инвентаря. Идеальным местом для активного отдыха может стать площадка вдоль Заревской объездной дороги: местный рельеф прекрасно подходит для организации качественной лыжни. Реализация этого проекта сделает лыжный спорт в Дзержинске ещё более массовым и доступным.

Сегодня «Магнитная Стрелка» — одно из ведущих учреждений дополнительного образования города. В школе, располагающей собственным лыжно-биатлонным комплексом, обучается более 500 человек, которые регулярно становятся призёрами областных и всероссийских соревнований. Воспитанники тренируются по четырём направлениям: спортивное ориентирование, туризм, лыжные гонки и биатлон.

Глава города Михаил Клинков поблагодарил коллектив и директора школы Сергея Зыбова за создание современных условий для занятий юных спортсменов и развитие спортивной инфраструктуры для массового спорта.