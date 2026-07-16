Глава Володарского округа чуть не стал жертвой мошенников Фото: соцсети Дмитрия Третьякова

Глава Володарского муниципального округа Нижегородской области Дмитрий Третьяков едва не стал жертвой телефонных мошенников. Об этом он сам рассказал в социальных сетях.

Третьяков рассказал, что утром ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником управляющей компании. Звонивший сообщил о замене подъездных дверей и домофонов и попросил продиктовать код из СМС для получения новых ключей. По словам главы, схема звучала убедительно, и он уже потянулся за телефоном, но вовремя опомнился.

– Запомните железное правило: коды из СМС (особенно банковские) нельзя диктовать никому. Ни полиции, ни ФСБ, ни сотрудникам УК. Ни те, ни другие, ни третьи – никогда не звонят по этим поводам, – напомнил глава.

Настоящие коммунальные службы всегда предупреждают о работах через бумажные объявления на подъездах за несколько дней и никогда не запрашивают коды подтверждения по телефону. Он призвал жителей немедленно прекращать разговор, если собеседник просит назвать цифры или данные банковской карты, и перезванивать в управляющую компанию по номеру, указанному в официальной квитанции.