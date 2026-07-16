Глава Дзержинска Михаил Клинков провел личный прием граждан. Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

Мэр Михаил Клинков провёл личный приём жителей Дзержинска. На такие встречи обычно приходят с самыми сложными вопросами, которые требуют участия нескольких ведомств и детальной проработки. Вместе с главой города в приёме участвовали руководители структурных подразделений администрации. Об этом Клинков сообщил в своем телеграм-канале.

Больше всего обращений касалось земельных отношений. Жители спрашивали о предоставлении и перераспределении участков, установлении границ территорий и благоустройстве. Всем заявителям дали разъяснения и рекомендации по дальнейшим действиям.

Отдельно прошла встреча с группой активных горожан. Они пришли с необычной инициативой — предоставить муниципальное помещение для волонтёрской деятельности. Дзержинцы помогают бойцам в зоне СВО: изготавливают сублимированные блюда, которые очень востребованы на передовой, собирают и отправляют медикаменты, предметы гигиены, тёплые вещи. На встрече активисты показали благодарственные письма от командиров воинских частей и тёплые отзывы от военнослужащих. По словам Михаила Клинкова, волонтёры произвели на него большое впечатление.

Специалисты КУМИ уже осмотрели нежилое муниципальное помещение вместе с инициативной группой. Объект полностью соответствует заявленным параметрам. Сейчас решается вопрос его оформления для общественно значимой деятельности.

Глава города подчеркнул, что поддержка земляков на фронте — одна из важнейших задач. По его словам, военнослужащие не раз передавали благодарность дзержинцам за помощь. Администрация и впредь будет поддерживать такие волонтёрские инициативы.