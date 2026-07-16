«Нижновэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в быту, на дачных участках и в местах активного отдыха

Фото: Нижновэнерго

Филиал «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» призывает соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи энергообъектов. Помните, что плохо потушенный костер или брошенная сигарета могут привести к возгоранию сухой травы и распространению пожара на действующие электроустановки, что повлечет за собой длительный перерыв в электроснабжении.

Запрещается:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи (ЛЭП) посторонние предметы;

- подниматься на опоры ЛЭП;

- приближаться к оборванному проводу ближе чем на 8-10 метров;

- проникать в действующие электроустановки, самовольно включать и выключать оборудование;

- оборудовать детские и спортивные площадки рядом с подстанциями и ЛЭП;

- возводить сооружения и проводить любые работы, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства;

- находиться в пределах огороженной территории и внутри помещений распределительных устройств и высоковольтных подстанций;

- разжигать костры и бросать мусор под линиями электропередачи или вблизи трансформаторных подстанций.

Без письменного разрешения «Нижновэнерго» не допускается проводить в охранных зонах ЛЭП и/или непосредственной близости от объектов электросетевого хозяйства строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, осуществлять погрузочно-разгрузочные, землечерпальные, взрывные или мелиоративные работы, а также производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, устраивать загоны для скота и огороды, складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов.

Будьте внимательны! Обращайте внимание на недопустимость присутствия посторонних лиц, особенно детей, на территории энергообъектов. При обнаружении оборванных проводов, поврежденных опор, открытых или сломанных дверей трансформаторных подстанций и других неисправностей незамедлительно сообщите об этом специалистам электросетевой компании.

Сделать это можно:

по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно).

через онлайн-сервисы компании:

• официальный сайт https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/

• мобильное приложение «Есть свет!» https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/yeslight/