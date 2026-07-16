Выступление артиста на Дне города в Нижнем Новгороде обойдется в 12,5 млн рублей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде на выступление артиста на Дне города (0+) направят 12,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Пока имя исполнителя не разглашается, однако известно, что договор был заключен 8 июля. Заказчиком выступает МАУК «Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий города Нижнего Новгорода».

В этом году столица Приволжья отметит 805 лет. Праздничные мероприятия пройдут 15 августа. В прошлом году концерты прошли сразу на нескольких площадках города. Для нижегородцев выступили Стас Пьеха, Iowa, «Рефлекс», Юлиана Караулова. На главной сцене, которая по традиции развернулась на площади Минина и Пожарского, свои песни исполнила группа Uma2rman.

Напомним, прошлогоднее выступление на Дне города закончилось для певца Стаса Пьехи переломом ноги. Артист признался, он отдавал все силы, чтобы порадовать зрителей, но в результате получил травмы.