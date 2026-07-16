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НовостиПроисшествия16 июля 2026 12:18

Оползень в Новинках произошел из-за ливней и снежной зимы

На место схода грунта выезжали специалисты
Екатерина МАРКЕЛОВА
Оползень в Новинках произошел из-за ливней и снежной зимы.

Оползень в Новинках произошел из-за ливней и снежной зимы.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В поселке Новинки Нижнего Новгорода на улице Береговой произошел оползень. Как сообщили «Комсомолке» в Новинском сельсовете, это случилось из-за водонасыщения грунта после большого количества снега зимой и залповых ливней летом.

В настоящее время специалисты провели проверку места схода грунта. 19 июня на месте был введен режим повышенной готовности. Территорию оградили, установили информационные аншлаги. Жителей дома переселили из опасной зоны.

В настоящее время продолжается мониторинг оползневой зоны. По информации специалистов, движение грунта остановилось, новых оползней зафиксировано не было.