Оползень в Новинках произошел из-за ливней и снежной зимы.

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В поселке Новинки Нижнего Новгорода на улице Береговой произошел оползень. Как сообщили «Комсомолке» в Новинском сельсовете, это случилось из-за водонасыщения грунта после большого количества снега зимой и залповых ливней летом.
В настоящее время специалисты провели проверку места схода грунта. 19 июня на месте был введен режим повышенной готовности. Территорию оградили, установили информационные аншлаги. Жителей дома переселили из опасной зоны.
В настоящее время продолжается мониторинг оползневой зоны. По информации специалистов, движение грунта остановилось, новых оползней зафиксировано не было.