Более 4 млн мальков выпустят в нижегородские водоемы в 2026 году. Фото: Минлесхоз Нижегородской области

В 2026 году в рамках искусственного воспроизводства в нижегородские водоемы планируется выпустить 4,5 миллиона мальков и личинок рыбы. Значительная часть этого объёма – компенсационные мероприятия, которые обязаны проводить организации, наносящие вред водным биоресурсам. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

По данным нижегородского отдела Рыбоохраны, субъекты хозяйственной деятельности должны возмещать ущерб в натуральной форме – выпуском рыбы. К предприятиям, являющимся источниками загрязнения и не выполнившим обязательства по зарыблению, будут применены санкции, принуждающие их соблюдать установленные требования.

Уже сейчас в рамках компенсационных мероприятий выпущено более 1 миллиона мальков и личинок рыб за счёт собственных средств хозяйствующих субъектов. Всего с начала года в водные объекты региона выпущено свыше 660 тысяч экземпляров, включая более 4 тысяч молоди стерляди и 635 тысяч личинок щуки в Чебоксарское водохранилище, тысячу мальков толстолобика в Оку и более 20 тысяч стерляди в Горьковское водохранилище.

Зарыбление, которое ведётся по плану Росрыболовства, продлится до сентября. Мероприятия контролируют инспекторы рыбоохраны.