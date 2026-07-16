Почти 600 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию в 2026 году. Фото: Минздрав Нижегородской области

В первом полугодии 2026 года диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в Нижегородской области прошли почти 600 тысяч жителей. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, это составляет 43,7% от планового показателя и свидетельствует о высоком интересе нижегородцев к контролю за своим здоровьем.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального минздрава, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая отметила, что современный подход делает диспансеризацию более персонализированной.

– Сегодня диспансеризация – это не просто набор медицинских исследований, а комплексная оценка состояния здоровья, которая помогает увидеть возможные риски ещё до появления симптомов. Чем раньше выявлена проблема, тем больше возможностей для эффективного лечения и сохранения активного долголетия, – пояснила она.

В ходе первого этапа диспансеризации специалисты проводят обследования для выявления хронических неинфекционных заболеваний: болезней системы кровообращения, онкологии, сахарного диабета, патологий органов дыхания и пищеварения. Также оцениваются факторы риска: повышенное давление, высокий уровень холестерина и глюкозы, курение, недостаточная физическая активность, избыточный вес.

За шесть месяцев 275 тысяч жителей были направлены на второй этап обследования. По его итогам выявлены более 11 тысяч случаев заболеваний системы кровообращения, 2 тысячи случаев сахарного диабета, около 2 тысяч – органов пищеварения, порядка 1,7 тысячи – органов дыхания. У более чем тысячи нижегородцев впервые диагностированы онкологические заболевания.

Также продолжается углублённая диспансеризация и оценка репродуктивного здоровья. Углублённые обследования прошли более 100 тысяч жителей, скрининг репродуктивного здоровья – почти 200 тысяч человек.

Все профилактические мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Пройти диспансеризацию, включая углублённую, и скрининг репродуктивного здоровья можно в 82 медицинских организациях региона. Для этого достаточно обратиться в отделение медицинской профилактики поликлиники по месту прикрепления или записаться через портал «Госуслуги».