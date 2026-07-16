Администратору сим-бокса в Нижнем Новгороде грозит 6 лет тюрьмы и огромный штраф. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего уроженца Республики Башкортостан. Его обвиняют в незаконном использовании оборудования для мошеннических звонков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По версии следствия, с 12 января по 5 февраля 2026 года молодой человек под руководством куратора поддерживал работу сим-бокса в арендованных квартирах Нижнего Новгорода. За это он получал 8 тысяч рублей в сутки. Изначально оборудование планировалось установить в Иваново, но из-за слабого сигнала координаторы перенаправили исполнителя в Нижний Новгород.

В обязанности обвиняемого входила замена сим-карт в слотах устройства и поддержание стабильного интернет-подключения. Это позволяло мошенникам звонить жертвам, выдавая себя за сотрудников банков или полиции. В ходе обыска в квартире на улице Невзоровых полицейские и сотрудники УФСБ изъяли терминал пропуска трафика, 800 сим-карт разных операторов, роутер, телефоны и камеры.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Нижнего Новгорода. Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей.