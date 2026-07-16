Нижегородские родители могут вернуть часть денег за оплату детского лагеря. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Родителям напомнили о возможности возврата части денег, которые были потрачены на оплату лагеря и других мест пребывания детей в Нижегородской области. О том, как это сделать, рассказал председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин в своем MAX-канале.

– Отправляя ребенка в летний лагерь, не все родители знают, что можно компенсировать расходы на путевку. А между тем законодательство позволяет частично компенсировать затраты, – отметил Евгений Люлин.

Так, чтобы покрыть часть расходов, родителям необходимо оформить налоговый вычет – это можно сделать через работодателя, налоговую инспекцию или в личном кабинете на сайте ФНС. Важно, чтобы лагерь, в котором пребывал ребенок, имел лицензию.

Также часть денег можно вернуть, если ребенок ездил на спортивные сборы. Тогда организатор должен числиться в реестре Минспорта. За поездку в санаторий, в котором были оказаны медицинские услуги, тоже можно получить налоговый вычет.