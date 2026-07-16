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НовостиОбщество16 июля 2026 8:25

Бывшую сотрудницу нижегородской матрасной фабрики осудили за коррупцию

Женщина получила условный срок
Елена ПАШКИНА
Бывшую сотрудницу нижегородской матрасной фабрики осудили за коррупцию.

Бывшую сотрудницу нижегородской матрасной фабрики осудили за коррупцию.

Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Бывшего менеджера матрасной компании осудили за коммерческий подкуп в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК по региону.

В ходе расследования было установлено, что женщина занимала должность менеджера по снабжению в службе закупок. Подсудимая сотрудничала с представителями коммерческих компаний и получала от них деньги. За вознаграждение она использовала свои полномочия в интересах других организаций в период с 2018 по 2021 год.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно. Деньги – 1,4 миллиона рублей, полученные в ходе ее преступной деятельности, конфискуют в пользу государства