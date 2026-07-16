Бывшую сотрудницу нижегородской матрасной фабрики осудили за коррупцию. Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Бывшего менеджера матрасной компании осудили за коммерческий подкуп в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК по региону.

В ходе расследования было установлено, что женщина занимала должность менеджера по снабжению в службе закупок. Подсудимая сотрудничала с представителями коммерческих компаний и получала от них деньги. За вознаграждение она использовала свои полномочия в интересах других организаций в период с 2018 по 2021 год.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно. Деньги – 1,4 миллиона рублей, полученные в ходе ее преступной деятельности, конфискуют в пользу государства