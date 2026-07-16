Нижегородские власти пока не планируют вводить QR-коды для продажи топлива

Нижегородские власти пока не планируют вводить QR-кодов для продажи топлива. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Нижегородской области пока не планируют введение QR-кодов для продажи топлива на АЗС. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

– Решения о запуске, а также дата и территории для введения QR-кодов будут озвучены в зависимости от развития ситуации, – уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее на фоне проблем с топливом губернатор Глеб Никитин рассказал, что в Нижегородской области готовятся протестировать систему отпуска топлива по QR-кодам. Власти должны были выбрать пилотный район, в котором опробуют такой механизм, а при успешных испытания его распространят на весь регион. Предполагается, что такие нововведения помогут справедливо распределить топливо.

Ряд изменений в связи с дефицитом топлива в Нижегородской области уже действует. Так, на заправках «Лукойл», «Татнефть» и «Газпромнефть» действуют лимиты на отпуск бензина в одни руки. Кроме того, в крупных сетях введена продажа топлива по четным и нечетным дням в зависимости от номера автомобиля. Нижегородцы сообщают, что такая система помогла уменьшить очереди, которые ранее растягивались на несколько километров и отнимали у водителей много времени. Для отслеживания количества бензина на АЗС в регионе запустили интерактивную карту.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как ситуация с бензином отразится на стоимости продуктов. С мнением доктора экономических наук и профессора ННГУ им. Н. И. Лобачевского Александра Золотова можно познакомиться в нашем материале.