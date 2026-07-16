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НовостиЗдоровье16 июля 2026 7:40

Нижегородцам станет проще получить медсправку для спорта и ГТО

Теперь документ будет загружаться в «Госуслуги» после диспансеризации
Екатерина МАРКЕЛОВА
Нижегородцам станет проще получить медсправку для спорта и ГТО.

Нижегородцам станет проще получить медсправку для спорта и ГТО.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области упростили порядок получения медицинских справок для занятий спортом и сдачи нормативов ГТО. Документ будет формироваться автоматически по итогам диспансеризации или профилактического осмотра. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал прессека».

Новый порядок касается допусков к занятиям физкультурой, массовым и студенческим спортом, тренировкам, а также к сдаче нормативов ГТО. Если в ходе обследования терапевт определит у пациента 1-ю или 2-ю группу здоровья, он сразу сформирует медицинское заключение о допуске к занятиям спортом на Единой цифровой платформе здравоохранения региона.

Цифровая справка-допуск автоматически поступит нижегородцу в личный кабинет на портале «Госуслуги». Таким образом, бумажный документ больше не требуется, достаточно предъявить электронную версию.