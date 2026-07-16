Нижегородка отсудила у ФПК 60 тысяч рублей за опоздание поезда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мировой суд Борского района взыскал с АО «Федеральная пассажирская компания» более 60 тысяч рублей в пользу пассажирки, которая из-за опоздания поезда пропустила авиарейс. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Инцидент произошёл 4 февраля 2026 года: поезд Нижний Новгород – Москва прибыл с задержкой более чем на два часа из-за неисправности локомотива. В результате женщина и её подруга не успели в аэропорт и были вынуждены покупать новые билеты на самолёт.

Суд установил, что компания-перевозчик ненадлежащим образом исполнила договор перевозки. С ФПК взыскали убытки за авиабилеты – 40 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда – 5 тысяч рублей. Кроме того, перевозчик заплатил штраф 15 тысяч рублей за отказ добровольно удовлетворить требования. Общая сумма составила 60 тысяч рублей.