Строительство дублера проспекта Ленина отложили в Нижнем Новгороде

Строительство дублера проспекта Ленина отложили Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Строительство дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде отложили из-за оптимизации расходов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В 2026 году правительство региона приняло решение не заключать новых концессионных соглашений и отложить на время идею строительства дублера проспекта Ленина. Связано это с оптимизацией расходов.

– Учитывая непростую ситуацию с исполнением бюджета в текущем году, регионам России рекомендовано предусмотреть меры по оптимизации расходов, – сказали в пресс-службе регионального правительства.

Тем не менее, переговоры по этому проекту продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что магистраль, которая свяжет Канавинский и Ленинский районы города, собираются построить до 2029 года.

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