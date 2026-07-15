Проезд подорожал в автобусах в Ковернинском районе Нижегородской области

Проезд подорожал в автобусах в Ковернинском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стоимость проезда подорожала в автобусах Ковернинского района Нижегородской области. Тарифы повысили с 13 июля. Об этом сообщает перевозчик ООО «Ковернинский автопарк».

Повышение тарифов коснулось как городских и пригородных маршрутов, так и международных. Теперь стоимость проезда на городском маршруте до деревни Талицы составляет 45 рублей.

Проезд на пригородном маршруте составляет 5,70 руб. за пас/км, при этом минимальная стоимость – 45 рублей. За поездку на междугороднем маршруте пассажирам придется заплатить как минимум 47 рублей или 5,90 руб. за пас/км. То есть, чем дальше по маршруту населенный пункт, тем дороже бд

Напомним, с 1 июля 2026 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода проезд можно оплатить только безналичными способами: картами или с помощью приложения «Ситикард». Водители и кондукторы больше не продают билеты за наличные: теперь пассажиры, которые не пользуются безналом, должны заранее купить проездные карточки на одну или две поездки.

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