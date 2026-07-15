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НовостиПроисшествия15 июля 2026 14:04

Административное здание загорелось на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде

Пожар произошел днем 14 июля
Елена ПАШКИНА
Административное здание загорелось на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде.

Административное здание загорелось на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Административное здание загорелось на улице Чаадаева Нижнего Новгорода 14 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

К счастью, здание было неэксплуатируемым. К моменту прибытия пожарных расчетов огонь полыхал между вторым и третьи этажами. Пожар охватил площадь 40 квадратных метров

Зона горения находилась между вторым и третьим этажами. Пожар на площади 40 квадратных метров тушили шесть расчетов МЧС. Судя по кадрам, опубликованным ведомством, стены в здании пострадали меньше всего, а вот весь пол покрылся копотью. К счастью, обошлось без пострадавших.

В данный момент устанавливаются причины возгорания.