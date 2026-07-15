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НовостиОбщество15 июля 2026 12:13

Загрязнение воздуха токсичным газом выявили в Нижнем Новгороде

Отклонение от нормы наблюдается в трех районах
Елена ПАШКИНА
Загрязнение воздуха токсичным газом выявили в Нижнем Новгороде.

Загрязнение воздуха токсичным газом выявили в Нижнем Новгороде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Повышенный уровень концентрации формальдегида в воздухе Нижнего Новгорода зафиксировали 13 и 14 июля. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В трех районах города разовая концентрация формальдегида превысила норму: в Автозаводском районе в 1,7 раза, в Приокском районе - в 1,3 раза и в Кстовском районе - в 1,1 раза. Также в исследовании участвовали Дзержинск и Арзамас – в их атмосфере загрязнений не было выявлено.

Формальдегид представляет собой бесцветный токсичный газ, который имеет резкий и удушливый запах. В летний период его концентрация всегда возрастает.