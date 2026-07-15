Нижегородская область развивает сотрудничество с Танзанией. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Половников встретился с чрезвычайным и полномочным послом Фредриком Ибрахимом Кибутой, чтобы обсудить дальнейшие перспективы сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Мы твердо намерены всесторонне укреплять наше двустороннее сотрудничество, открывая новые горизонты для взаимовыгодного партнерства между нашими странами, – отметил посол.

На встрече представители Нижегородской области рассказали об амбициях региона в автомобилестроении и судостроении. Сергей Половников отметил, что для развития речного туризма Танзании можно применить нижегородские суда на подводных крыльях. Со своей стороны область готова предоставлять большой спектр необходимой для этого продукции.

Как известно, Нижегородская область и Танзания сотрудничают и в образовательной сфере. Поэтому отельное внимание уделили строительству кампуса «Неймарк».

– Уверен, что представители Танзании могут войти в число тех, кто получит первоклассное образование в рамках данного кластера, – рассказал заместитель губернатора Сергей Половников.

Появление нового образовательного учреждения может заинтересовать и вдохновить студентов из Танзании продолжить обучение в Нижнем Новгороде. Сергей Половников также отметил, что сейчас в Приволжском исследовательском медицинском университете обучаются 11 студентов из Танзании.

– У нас действует соглашение между ПИМУ и танзанийским Университетом Мванза, в рамках которого проходят совместные образовательные мероприятия, – отметил Сергей Половников.

Заместитель губернатора также рассказал, что договор ПИМУ не исключение. Подобные соглашения могут быть подписаны и с другими образовательными учреждениями в Нижегородской области.

Фредрик Ибрахим Кибута подчеркнул, что новый кампус «Неймарк» точно сможет заинтересовать студентов из Танзании. Он отметил, что сотрудничество в сфере образования представляет большой интерес.

После переговоров представители Танзании встретились с нижегородскими компаниями, которые проявили интерес к сотрудничеству. Делегация также посетила Нижегородской кремль и возложила цветы к «Вечному огню».

– Я очень признателен за возможность посетить этот динамично развивающийся регион и за оказанный мне теплый прием, – отметил посол Фредрик Ибрахим Кибута.