На 12% выросла заболеваемость мышиной лихорадкой в Нижегородской области

На 12% выросла заболеваемость мышиной лихорадкой Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Заболеваемость мышиной лихорадкой за первое полугодие 2026 года выросла среди нижегородцев на 12%. Об этом во время пресс-конференции 15 июля рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

Несмотря на то что за последние три года заболеваемость большинством инфекций в регионе снизилась, ситуация с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, или мышиной лихорадкой остается напряженной. В первые шесть месяцев этого года был зафиксирован рост заболеваемости этой инфекцией на 12%. Так как с грызунами можно столкнуться в любой части региона, нельзя забывать о мерах профилактики.

Также специалисты отмечают рост числа укусов животными – этот показатель увеличился на 10%.

При этом чаще всего людей кусают домашние животные – кошки, а также имеющие хозяев собаки, которых отпускают с поводка, отправляют на самовыгул и не держат на привязи в сельской местности.

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