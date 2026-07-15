Энергетики «Нижновэнерго» готовятся работать в условиях непогоды

Фото: Россети

По прогнозам Гидрометцентра, 15 июля 2026г. местами по Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду ожидаются грозы, сильные дожди и ливни, локально град, шквалистые усиления ветра 12-17 м/с с сохранением ночью и днем 16 июля.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 192 бригады «Нижновэнерго»: 716 специалистов и 377 единиц спецтехники.

Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 234 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью около 8,11 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки.

Энергетики напоминают, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно: по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно); через онлайн-сервисы компании - официальный сайт

и мобильное приложение «Есть свет!».

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.