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НовостиПроисшествия15 июля 2026 11:07

Режим повышенной готовности ввели в Новинках Нижнего Новгорода

В районе дома №69 по Береговой улице сходит грунт
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Режим повышенной готовности ввели в Новинках Нижнего Новгорода

Режим повышенной готовности ввели в Новинках Нижнего Новгорода

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Режим повышенной готовности из-за схода грунта ввели в Новинках Нижнего Новгорода. Постановление об этом опубликовано на сайте городской администрации.

Сход грунта был обнаружен в районе частного дома №69 на улице Береговой поселка Новинки. Территорию оградили, установили информационные аншлаги. А жителей дома переселили из опасной зоны. Режим повышенной готовности там ввели 19 июня

Ситуацию контролируют МКУ «Управление ГОЧС» и администрация Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось о том, что кирпичное здание №2 на улице Дачной в Ленинском районе будет снесено. Дело в том, что двухэтажное здание считается самовольно построенным, а право собственности на землю не разграничено.

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