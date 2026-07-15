Школы и детские сады Дзержинска готовят к новому учебному году. Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В Дзержинске полным ходом идёт подготовка образовательных учреждений к 1 сентября. В этом году ремонты охватили 35 школ, 31 детский сад и все четыре организации дополнительного образования. Об этом сообщил мэр города химиков Михаил Клинков.

По словам градоначальника, в школе №20 уже завершили комплексное обновление спортивного зала. Здесь заменили систему отопления, освежили стены и полы, привели в порядок раздевалки. В душевых и санузлах уложили новую плитку и установили современную сантехнику. Кроме того, в младшем блоке этой же школы начали ремонт туалетных комнат — тоже с заменой окон, труб и плитки.

Важное изменение коснулось и входа в школу. На входной группе оборудовали пандус для маломобильных жителей. Теперь учебный процесс в этом учреждении станет доступным для всех категорий населения.

По словам главы города Михаила Клинкова, подготовка к новому учебному году — первоочередная задача. В этом сезоне ремонтные работы ведутся по целому ряду направлений: обновляют фасады и кровли, санитарные узлы, раздевалки и кабинеты. Также в планах — замена окон и дверей, ремонт инженерных сетей, включая отопление, водоснабжение и канализацию. Кроме того, на территориях школ и садов обустраивают спортивные площадки, асфальтируют дворы и проверяют уличное освещение.