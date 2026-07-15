Евгений Люлин назвал Городец примером трепетного сохранения традиций и современного развития

Фото: Пресс-служба ЗСНО.

14 июля в преддверии 874-го дня рождения Городца в стенах Законодательного Собрания Нижегородской области развернулась экспозиция «Городец: палитра времени» (0+).

Она в буквальном смысле позволила прикоснуться к душе древнейшего города региона: для гостей парламента работала выставка-ярмарка городецкой продукции.

Вернисаж открыл председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. В мероприятии приняли участие депутаты, представители администрации Городецкого муниципального округа, художники, педагоги и воспитанники детской художественной школы.

Экспозиция разделилась на пять тематических блоков, каждый из которых раскрывает разные грани истории города. Гости могли проследить, как менялся облик Городца через объектив народной фотостудии «Поиск», полюбоваться знаменитой городецкой росписью в исполнении учащихся художественной школы, а также оценить живописные пейзажи уроженки Городца Юлии Савельевой и члена Союза художников России Фёдора Корнея.

Отдельный раздел выставки был посвящен купеческой славе XIX века, напоминая о временах, когда Городец был крупнейшей хлебной пристанью и центром судостроения. Открывая вернисаж, Евгений Люлин подчеркнул величие этого места, напомнив, что Городец, основанный в 1152 году, прошел через века испытаний и разрушений, но каждый раз возрождался, становясь еще краше и богаче, и по праву считается «старшим братом» Нижнего Новгорода.

Особенностью экспозиции стало то, что впервые знакомство с культурным наследием Городца вышло за рамки визуального восприятия – выставку можно было не только увидеть, но и попробовать на вкус. Для гостей была организована гастрономическая ярмарка городецких продуктов: пряников, пирогов, сыров, молока. Как отметили организаторы, даже москвичи специально просят привозить им городецкое молоко, признавая его качество.

Выступая на открытии, председатель Земского собрания Городецкого округа Николай Поляков поделился находкой: при прокладке канализационных сетей в центре Городца был обнаружен старинный шлем, ориентировочно датируемый IX–XI веками. Если экспертиза подтвердит возраст артефакта, история города может стать еще более древней, что придаст дополнительное значение и без того богатому наследию этих мест.

Глава местного самоуправления Городецкого округа Александр Мудров поблагодарил депутатский корпус за постоянную поддержку инициатив района, подчеркнув, что успехи территории – это общая заслуга региональной и местной власти. Также он пригласил жителей Нижегородской области на праздник в Городце в субботу 18 июля, который, по его словам, по популярности может составить конкуренцию финалу Суперкубка России по футболу в Нижнем Новгороде.

«Для меня Городец – это особенное место. Каждый год я приезжаю сюда на день города, и каждый раз поражаюсь, как городчане умудряются сочетать трепетное сохранение традиций с таким современным развитием. Глядя на это многообразие: от сыров до знаменитых пряников, – и на то, как они украшают каждый уголок своей земли, понимаешь, что именно так и выглядит настоящая любовь к Родине. Я всегда говорю: у городчан нужно учиться преданности своему краю. Это не просто город, это душа всей Нижегородской земли, которая пережила взлеты и падения, но всегда вставала из пепла только для того, чтобы стать лучше», – заявил Евгений Люлин.