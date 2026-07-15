Трех автомобилистов оштрафовали в очередях на АЗС в Нижнем Новгороде

Трех автомобилистов оштрафовали за нарушения в очередях на АЗС Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Трех автомобилистов оштрафовали в Нижнем Новгороде за нарушения в очереди на автозаправку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

С 8 по 14 июля полицейские патрулировали территории 66 АЗС в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Кстове. Сотрудники ГАИ регулировали движение и ликвидировали заторы около заправок. Трижды были пресечены нарушения правопорядка.

На Казанском шоссе один из водителей получил штраф за невыполнение требований сотрудника полиции, на площади Комсомольской автомобилист остановился на трамвайных путях, еще один водитель был оштрафован за неправильное расположение на проезжей части в районе автостанции Щербинки.

– В период повышенной нагрузки на дороги сотрудники полиции помогают избежать транспортного хаоса и обеспечивают вашу безопасность. ГУ МВД России по Нижегородской области призывает к сотрудничеству и просит граждан проявлять уважение друг к другу, не создавая искусственные препятствия, соблюдать дистанцию и очередность, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ситуация с бензином в Нижегородской области остается напряженной. Дефицит топлива, возникший ещё в конце июня, привёл к тому, что на ряде АЗС бензин просто исчез. Другие заправки подняли цены. А там, где топливо ещё продают по старым ценам, выстроились многочасовые очереди.

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