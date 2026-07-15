Опубликованы эскизы музыкального салона на Студёной в Нижнем Новгороде. Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде определилась судьба дома №14/32 на улице Студёной, который последние два года привлекал внимание прохожих изображениями героев «Симпсонов» на фасаде. Владелица здания — солистка Нижегородского камерного музыкального театра Марина Степанова — рассказала, что его снесут и построят заново.

- Здание не является памятником архитектуры, но имеет статус ценного градоформирующего объекта, поэтому все работы согласовываются с городскими службами, - пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Степанову.

Супруги Марина Степанова и Виталий Борщевский приобрели его в 2023 году. Тогда же было условие — создать здесь музыкальное пространство.

Экспертиза показала, что старый дом аварийный и не выдержит нагрузку запланированного зала на втором этаже. Решили строить новое здание. Исторической ценности в постройке 1917 года, по словам владельцев, нет — это был всего лишь хозяйственный пристрой к соседней усадьбе. Однако из-за расположения рядом с объектом культурного наследия — «Усадьбой Щелокова» — пришлось сохранить этажность и линию застройки, чтобы вписаться в исторический контекст. Проект уже одобрил архитектурный совет.

В новом здании разместится музыкальный салон-галерея — пространство для камерных концертов, выставок и творческих встреч. Также здесь будет работать кофейня. Облик дома изменится кардинально, но соседнее здание — дом №12 — планируют оформить с ним в едином стиле.

Завершить реконструкцию планируют к 2028 году. Что касается рисунков с Симпсонами, которые появлялись на фасаде в 2023 и 2024 годах, — хозяйка к ним непричастна и не знает, кто их оставляет.