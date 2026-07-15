Депутаты городской Думы оценили реализацию нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети». Фото: Пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

13 июля 2026 года в Кстовском районе прошло выездное совещание постоянной комиссии городской Думы по градостроительству и архитектуре. В ходе выезда председатель городской Думы Евгений Чинцов и депутаты проинспектировали ход строительства детского сада на 240 мест, возводимого в деревне Черемисское в рамках нацпроекта «Семья», и работы по капитальному ремонту Большемокринской средней школы, осуществляемые по нацпроекту «Молодежь и дети».

В мероприятии также приняли участие председатель постоянной комиссии городской Думы по градостроительству и архитектуре Михаил Иванов, депутаты Алексей Запоев и Алексей Родин, глава администрации Кстовского района Иван Уланов, директор департамента строительства и капитального ремонта Татьяна Гераськина и директор департамента образования Ирина Борякова.

На первой точке маршрута участники выездного совещания осмотрели стройплощадку детского сада на 240 мест в деревне Черемисское. Сдача объекта запланирована на вторую половину 2027 года. Татьяна Гераськина пояснила, что на сегодняшний день работы выполнены более, чем на треть: полностью завершена кладка стен и перегородок, установлены кровля, 80% окон и витражей.

Вторым осмотренным объектом стала школа в селе Большое Мокрое, где в здании 1960 года постройки учатся 211 ребят. Здесь запланированы работы по ремонту кровли, фасада и инженерных систем, внутренняя отделка. Готовность, по информации профильного департамента, – более 60%.

«Любой социальный объект предназначен для того, чтобы сделать жизнь людей комфортней. Детский сад возводится в районе плотной индивидуальной застройки, где много молодых семей, и 12 групп, четыре из которых ясельные, заметно облегчат жизнь родителям - у них появится больше свободного времени и больше возможностей побыть с детьми. Полностью обновленная школа будет соответствовать сегодняшним требованиям образовательного процесса. Работы идут в графике, но мы продолжим осуществлять депутатский контроль, поскольку осознаем важность соблюдения сроков сдачи объектов», - отметил Евгений Чинцов.

Михаил Иванов напомнил, что на предыдущем заседании постоянной комиссии был рассмотрен вопрос развития социальной инфраструктуры Кстовского района.

«Сейчас у нас в городе на капитальном ремонте восемь социальных объектов. Четыре из них расположены в Кстовском районе. Это очень высокий показатель. На примере школы в селе Большое Мокрое мы видим, как здание постройки середины прошлого века превращается в современное образовательное учреждение. Работы ведутся сразу по кровле, фасаду, замене коммуникаций и внутренней отделке. Их необходимо закончить в установленные сроки», - подчеркнул Михаил Иванов.