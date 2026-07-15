Нижегородские депутаты посетили военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником»

14 июля 2026 года в военно-патриотическом лагере «Хочу стать десантником», расположенном на территории Дальнеконстантиновского района, состоялось выездное совещание в рамках деятельности постоянной комиссии городской Думы по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физической культуре и спорту.

В мероприятии, организованном по инициативе председателя Думы Евгения Чинцова, приняли участие депутаты Владимир Поддымников-Гордеев, Инна Ванькина, Юрий Ерофеев, Кирилл Карташев, Николай Сатаев и Владимир Тарасов.

Встречавшая гостей директор департамента по социальной политике Галина Гуренко рассказала, что лагерь с момента своего основания в 2006 году стал местом проведения военно-патриотических сборов, во время которых подростки проживают в условиях, максимально приближенных к армейскому быту, занимаются строевой, физической, огневой и медицинской подготовкой. Также воспитанники получают возможность совершения самостоятельного прыжка с парашютом. Ежегодно в лагере организуется четыре профильных смены для 400 человек. Четвертый заезд, являющийся международным, объединяет около 100 жителей городов-побратимов Нижнего Новгорода и новых регионов России.

Руководитель Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина города Нижнего Новгорода Александр Найденов провел экскурсию по лагерю. Депутаты осмотрели жилые помещения, военно-спортивный городок, полосу препятствий, комплекс воздушно-десантной подготовки и площадки для проведения занятий по НВП.

Творческие способности воспитанников гости оценили на репетиции праздничного концерта, приуроченного к завершению второй смены. Инна Ванькина и Николай Сатаев исполнили песню «От героев былых времен» из кинофильма «Офицеры».

На торжественном построении Евгений Чинцов наградил благодарностью председателя городской Думы воспитанников Екатерину Тишкову, Кирилла Дементьева и Станиславу Бодину, отдыхающую в лагере уже в четвертый раз.

«Для меня «Хочу стать десантником» стал настоящим домом. Я сейчас уже заместитель командира взвода и стараюсь, чтобы мальчишки и девчонки, которые впервые приезжают на смену прониклись атмосферой лагеря и побыстрее стали настоящей командой. Ведь вместе нам по плечу любые трудности», - поделилась Станислава, которая хочет связать свою жизнь с военной службой.

В рамках торжественной части на платцу состоялись показательные выступления по рукопашному бою, акробатике, силовой гимнастике и строевой подготовке.

«В строю сегодня нет случайных людей – в нем только те, кто осознано выбирает путь служения своей стране. Выражаю признательность командирам и наставникам, воспитывающим в лагере настоящих защитников Отечества, и родителям ребят, которые понимают важность формирования патриотизма у подрастающего поколения. Самим ребятам хочу пожелать не бояться трудностей, ценить дружбу и всегда побеждать», - сказал Евгений Чинцов.

Илья Ганин впервые в лагере и полагает, что три недели прошли для него с пользой.

«Я здесь регулярно занимался спортом, научился строевой подготовке, а самое главное, понял, что есть задачи, которые проще и быстрей решать вместе с товарищами. Этот опыт совместной деятельности важен в жизни», - считает Илья.

Председатель постоянной комиссии Думы по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физической культуре и спорту Владимир Поддымников-Гордеев выразил уверенность в том, что все ребята, прошедшие школу «Хочу стать десантником», вырастут достойными людьми.

«Здесь воспитывают настоящих патриотов. Эти ребята всегда будут нашими надежными защитниками – кто-то в армейском строю, кто-то в правоохранительных структурах, кто-то, став врачом, инженером, ученым или учителем. Они будут чтить память предков и передавать потомкам чувство гордости за Россию», - отметил депутат.

Подводя итоги выездного совещания, Евгений Чинцов настроил коллег на всемерное содействие коллективу лагеря.

«Вижу, что все приятно удивлены увиденным. Это уникальное место и задача всего депутатского корпуса – помогать лагерю развиваться», - подчеркнул спикер Думы.