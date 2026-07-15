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НовостиОбщество15 июля 2026 7:58

Компенсацию за геномную регистрацию отменили в Нижегородской области

С 9 июля жители проходят ее за свой счет
Елена ПАШКИНА
Компенсацию за геномную регистрацию отменили в Нижегородской области.

Компенсацию за геномную регистрацию отменили в Нижегородской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возврат денежных средств за геномную регистрацию теперь не будут предоставлять в Нижегородской области. Постановление размещено на портале правовой информации.

Геномная регистрация – это предоставление своего биологического материала (образцы ДНК). Данные вносятся в общую федеральную базу используются для идентификации личности.

Ранее ее могли пройти люди с российским и иностранным гражданством, а также лица без гражданства, но заключившие договор с Министерством обороны РФ. После прохождения геномной регистрации полагалась социальная поддержка в размере 1 400 рублей. Однако правительство Нижегородской области аннулировало данное постановление.