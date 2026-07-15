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НовостиЭкономика15 июля 2026 6:04

Около 128 миллионов рублей направят нижегородским фермерам на развитие хозяйств

Размер каждого гранта варьируется от 4,68 до 30 миллионов рублей
Ирина ШВЫРКАЕВА
Около 128 миллионов рублей направят нижегородским фермерам на развитие хозяйств.

Около 128 миллионов рублей направят нижегородским фермерам на развитие хозяйств.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Нижегородской области утвердили список получателей государственной поддержки в сфере малого агробизнеса. В 2026 году из регионального бюджета на эти цели выделят порядка 128 миллионов рублей. Указ губернатора опубликован на сайте правовой информации.

Большая часть суммы — почти 118 миллионов — уйдёт на гранты для создания и развития крестьянско-фермерских хозяйств. Получателями станут 11 предпринимателей. Размер каждого гранта варьируется от 4,68 до 30 миллионов рублей, в зависимости от масштаба и целей проекта.

Ещё два проекта получили поддержку по направлению «Агромотиватор». На каждый выделили по 5 миллионов рублей.

Среди приоритетных направлений, которые выбрали для развития участники программы: выращивание зерновых, разведение молочного и мясного крупного рогатого скота, производство охлаждённого мяса и пищевых субпродуктов.