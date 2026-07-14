Более 400 детей избежали социального сиротства в Нижегородской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Более 400 детей в Нижегородской области удалось сохранить в родных семьях благодаря работе психологов и специалистов проекта «Устойчивая семья». По итогам 2025 года регион занял второе место в России по масштабу реализации этой программы, сообщает MAX-канал «Бокал прессека».

Сегодня в Нижегородской области работают 17 психологических клубов для родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. По этому показателю регион уступает только Приморскому краю. За год специализированную подготовку и психологическую поддержку получили 250 родителей, которым помогли справиться с семейным кризисом.

Результатом этой работы стало сохранение родных семей для 402 детей, которым удалось избежать социального сиротства. Кроме того, еще 47 ребят специалисты и правозащитники помогли вернуть домой из специализированных учреждений.

Еще одной особенностью региона стала высокая активность жителей в вопросах защиты прав детей. Нижегородская область вошла в десятку российских регионов с наибольшим количеством обращений к федеральному уполномоченному по правам ребенка, что говорит о внимании жителей к проблемам семей и детства.