Нижегородский турмаршрут «Выходные с хохломой» признали лучшим в России. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Туристический маршрут «Выходные с хохломой», созданный в Нижегородской области, стал победителем Национальной премии в области народных художественных промыслов. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Маршрут знакомит гостей с традициями знаменитого хохломского промысла на семеновской земле. Во время поездки туристы посещают мастерскую ложкаря, узнают, как создаются знаменитые изделия с хохломской росписью, а затем сами расписывают деревянную ложку и матрешку под руководством мастеров.

По словам губернатора, эта победа стала заслугой мастеров, которые бережно сохраняют народные традиции, а также всей команды, развивающей туристический потенциал Нижегородской области. Интерес к маршруту продолжает расти: в 2025 году число его участников увеличилось на 11%, а за год «Выходные с хохломой» выбрали более 28 тысяч человек.

Глеб Никитин поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и министра промышленности и торговли России Антона Алиханова за высокую оценку проекта. Он подчеркнул, что регион и дальше будет знакомить гостей с красотой народного искусства и развивать туристические маршруты.