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НовостиОбщество14 июля 2026 13:21

266 пьяных водителей помогли поймать бдительные нижегородцы

В ГИБДД поступило более тысяч обращений
Ирина ШВЫРКАЕВА
266 пьяных водителей помогли поймать бдительные нижегородцы.

266 пьяных водителей помогли поймать бдительные нижегородцы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За пять месяцев 2026 года жители Нижегородской области сообщили о нетрезвых водителях 1221 раз. Благодаря этим звонкам полицейские задержали и привлекли к ответственности 266 автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения. Об этом сообщает региональный минтранс.

Сообщить о пьяном водителе можно по телефону 112. За подтверждённый сигнал предусмотрено вознаграждение — 5 тысяч рублей.

Впрочем, не все районы одинаково активны. Из Краснооктябрьского, Тонкинского, Тоншаевского и Шарангского районов не поступило ни одного звонка. А ведь именно в некоторых из этих территорий растёт число аварий с участием нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области число аварий по вине пьяных водителей сократилось на 55%.