266 пьяных водителей помогли поймать бдительные нижегородцы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За пять месяцев 2026 года жители Нижегородской области сообщили о нетрезвых водителях 1221 раз. Благодаря этим звонкам полицейские задержали и привлекли к ответственности 266 автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения. Об этом сообщает региональный минтранс.

Сообщить о пьяном водителе можно по телефону 112. За подтверждённый сигнал предусмотрено вознаграждение — 5 тысяч рублей.

Впрочем, не все районы одинаково активны. Из Краснооктябрьского, Тонкинского, Тоншаевского и Шарангского районов не поступило ни одного звонка. А ведь именно в некоторых из этих территорий растёт число аварий с участием нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области число аварий по вине пьяных водителей сократилось на 55%.