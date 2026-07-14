Ремонт тротуаров и подъездов к соцучреждениям в Дзержинске завершат к 3 августа. Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В Дзержинске продолжается масштабный ремонт проездов и пешеходных подходов к учреждениям социальной сферы. В этом сезоне строительные бригады работают на 21 объекте, а всего за три года в городе приведут в порядок почти сотню участков. Об этом сообщил мэр Михаил Клинков в своем телеграм-канале.

Муниципальная программа стартовала в 2024 году и уже доказала свою востребованность. За два предыдущих сезона дорожники отремонтировали 74 объекта — от парковок у больниц до тротуаров у школ и детских садов. Работы решено не сворачивать: в планах на этот год ещё 21 адрес. Сдача всех объектов запланирована на 3 августа.

Первые результаты уже видны. Подрядчики завершили ремонт подъездных путей к детскому саду №118 и клубу «Белая ладья». Обновился тротуар от дома №4А по улице Самохвалова до храма Серафима Саровского. Привели в порядок пешеходную зону между школой №37 и домом №13 на Строителей, а также парковку у въездных ворот этого же учебного заведения. Без внимания не остались и учреждения в центре города: отремонтированы тротуары у ЗАГСа и Управления соцзащиты на бульваре Победы, где также решили проблему застоя воды.

Особое внимание — социальным объектам. В этом году в списке значатся парковки у детского сада №132, больницы №1, ЗАГСа и гимназии №38. Отремонтируют подъездные пути к нескольким детским садам, детской больнице №8, западной подстанции скорой помощи и спортшколе №1. Пешеходные подходы обновят у храма, школ №37 и №24, а также у детских садов №№120, 103, 92, 117, 118 и 132. Кроме того, в планах — ремонт тротуаров у школы №17, во дворах на Ульянова, на участке от платформы «Пушкино» до Железнодорожной и у соцзащиты.

Завершить все работы планируют к 3 августа.