Пенсионерки и мужчины в расцвете сил: кого чаще всего атакуют телефонные мошенники в Нижегородской области

Мошенники чаще всего обманывают пенсионерок и мужчин среднего возраста в Нижегородской области. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионерки и мужчины 25–44 лет стали главными мишенями телефонных мошенников в Нижегородской области в первом полугодии 2026 года. К таким выводам пришли специалисты, изучив статистику нежелательных звонков, сообщает пресс-служба МТС.

Всего за шесть месяцев системы антиспама отсекли в регионе более 12,6 миллиона подозрительных вызовов. Если перевести заблокированное время в минуты, получится почти 2,9 миллиона — это больше пяти с половиной лет непрерывных разговоров, которых нижегородцы просто не услышали. Средняя продолжительность одного спамерского дозвона составила 13 секунд.

Абсолютными рекордсменами по числу адресных атак стали женщины старше 65 лет. Мошенники делают на них основную ставку, прекрасно понимая, что люди этого возраста хуже ориентируются в цифровых схемах и охотнее верят голосу в трубке, представляющемуся сотрудником банка или службы безопасности. Мужчины той же возрастной группы тоже в зоне риска, но попадают под обзвон заметно реже.

Вторая мишень — мужчины от 25 до 44 лет. Их атакуют уже не массово, а точечно, рассчитывая на наличие крупных сумм на счетах и оформленных кредитов. По замыслу злоумышленников, эта аудитория финансово активна и может быстро перевести деньги, не вникая в детали.

Пик активности пришёлся на март и май — мошенники умело маскировали звонки под праздничные уведомления о выигрышах, государственных выплатах и эксклюзивных акциях. Впрочем, не все заблокированные вызовы несли прямую угрозу кошельку. Значительная часть — обычный рекламный спам: предложения товаров, навязчивые финансовые услуги и звонки коллекторов. Они скорее раздражают, чем грабят, но общая картина остаётся тревожной.

Современные средства защиты, впрочем, шагнули далеко вперёд. Сегодня можно не просто блокировать подозрительные номера, но и анализировать сам разговор в реальном времени. Система распознаёт маркеры обмана — счета, переводы, кодовые слова — и мгновенно предупреждает абонента.

Андрей Белов, директор МТС в Нижегородской области, подчеркнул, что защита от мошенников перестала быть опцией и превратилась в необходимость:

- Сегодня цифровая гигиена стала необходимостью для сохранения сбережений. Сервисы для цифровой безопасности помогают фильтровать нежелательные звонки, защищая пользователей не только от потери времени, но и от психологического давления, утечки персональных данных и финансовых потерь. Помимо автоматической блокировки номеров, существуют инструменты персональной защиты. Если искусственный интеллект обнаруживает характерные маркеры мошенничества, например, упоминания счетов, переводов, кодовых слов, система тут же предупреждает абонента прямо во время разговора.

Помните, что сотрудники банков никогда не просят назвать коды из СМС и не требуют срочных переводов. Внимание к деталям и критическое мышление остаются главными союзниками в борьбе за сохранность личных средств.