Суд отказал подрядчику в продлении сроков строительства дороги в Арзамасе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Нижегородской области отказал подрядчику в продлении контракта на строительство новой автодороги от поселка Выездное до станции Арзамас-1. Представители компании просили изменить сроки исполнения договора, объясняя задержку проблемами с проектной документацией, инженерными сетями и поздним получением разрешения на строительство, сообщает «Ъ-Приволжье».

Контракт стоимостью 2,6 млрд рублей заключили осенью 2022 года. Изначально дорогу длиной 5,2 километра планировали открыть в начале 2025 года, однако затем сроки уже один раз перенесли – до марта 2026-го.

В суде представители подрядчика заявили, что во время строительства обнаружились неучтенные газо- и водопроводы, коммуникации РЖД, а также возникла необходимость дополнительных работ по укреплению насыпи и переустройству инженерных сетей. Кроме того, компания указала на задержку с выдачей разрешения на строительство.

Несмотря на это, суд пришел к выводу, что оснований для принудительного изменения условий государственного контракта нет. В решении отмечается, что договор уже продлевали ранее, а законодательство не позволяет обязать заказчика изменить его условия через суд.

Строительство дороги продолжается. По словам главы Арзамаса Александра Щелокова, завершить объект рассчитывают в декабре. Сейчас подрядчик ведет работы уже за пределами срока действия контракта, а после окончания строительства ему могут начислить пени за нарушение сроков.