Суперкубок России совершил первое путешествие по Нижнему Новгороду. Фото: Пресс-служба РФС

Главный трофей OLIMPBET Суперкубка России уже успел познакомиться с Нижним Новгородом, посетив самые узнаваемые места города. Совсем скоро кубок вернется вновь – на этот раз в сопровождении звезд российского футбола, которые встретятся с болельщиками перед матчем «Зенита» и «Спартака». Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

Во время первой поездки Суперкубок побывал в Нижегородском кремле, прокатился на кремлевском фуникулере, посетил Чкаловскую лестницу, Нижневолжскую набережную, Стрелку, парк 800-летия Нижнего Новгорода, мультимедиа-пространство ЦЕХ, а также футбольный стадион на Стрелке, где уже 18 июля состоится матч за трофей.

Перед матчем «Зенита» и «Спартака» трофей покажут жителям и гостям города. Фото: Пресс-служба РФС

16 июля кубок вместе с амбассадорами РФС, бывшими игроками сборной России Алексеем Игониным и Денисом Глушаковым отправится в Семенов, где гости посетят предприятие «Хохломская роспись». На следующий день футболисты встретятся с болельщиками в Парке 800-летия Нижнего Новгорода, у Чкаловской лестницы и на других городских площадках. К ним присоединятся Ари, Юрий Жирков и Роман Широков.

Уже через несколько дней трофей снова привезут в город вместе с легендами футбола. Фото: Пресс-служба РФС

18 июля на площади возле «Совкомбанк Арены» пройдет большой фестиваль болельщиков. Гостей ждут автограф-сессии, футбольные конкурсы, встречи с легендами спорта и более 50 различных активностей. В этот же день на стадионе сыграют чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».