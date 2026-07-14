Два авиарейса задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 14 июля. Фото: Пресс-служба аэропопрта Чкалов

В аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде почти на 19 часов задержали вылет самолета в Сочи. Лайнер авиакомпании «Россия», который должен был отправиться еще 13 июля в 14:55, смог вылететь только утром 14 июля в 9:36. Информация опубликована на электронном табло аэропорта.

Причиной переноса стали неоднократные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. По данным Росавиации, с середины дня 13 июля их вводили несколько раз. Последние ограничения начали действовать около двух часов ночи 14 июля и были сняты спустя примерно два часа. После восстановления работы аэропорта самолет благополучно отправился в пункт назначения.

Кроме того, 14 июля в аэропорту Нижнего Новгорода задержан еще один рейс. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следующий в Москву, вместо запланированных 17:40 должен вылететь в 1:40 15 июля. Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание на сайте аэропорта и на электронном табло терминала.