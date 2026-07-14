Более 100 млн руб планируют направить на содержание понтонного моста в Павлове. Фото: Евгения ФРОЛОВА.

На содержание наплавного моста через Оку на дороге Павлово – Тумботино – Гороховец в Нижегородской области планируют направить более 100 млн рублей. Прием заявок на участие в открытом электронном конкурсе завершился 13 июля, а итоги определения победителя планируется подвести 16 июля. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог». Согласно документации, подрядчик будет выполнять работы с момента заключения контракта до 30 июня 2028 года. Начальная стоимость контракта составляет 100,09 млн рублей. Контракт предусматривает поэтапное финансирование: в 2026 году – до 16,1 млн рублей, в 2027 году – более 50,4 млн рублей, в 2028 году – свыше 33,5 млн рублей.

Исполнителю предстоит обеспечить круглосуточное содержание переправы, выполнять ее монтаж и демонтаж по графику заказчика, следить за техническим состоянием моста, оперативно устранять повреждения и обеспечивать безопасность движения. Также подрядчик должен использовать специализированную технику, включая буксирные катера, соответствующие требованиям Российского классификационного общества, и поддерживать мост в нормативном состоянии в соответствии с действующими ГОСТами. Работы будут финансироваться из областного бюджета.