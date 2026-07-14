Глава Выездного Александр Садовников ушел из жизни в Нижегородской области. Фото: Телеграм-канал Александра Щелокова

В Нижегородской области ушел из жизни глава рабочего поселка Выездное Александр Садовников. Ему было 69 лет. О трагической новости 13 июля сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков в своем телеграм-канале.

По словам главы Арзамаса, Александр Садовников был надежным коллегой, профессионалом и человеком, искренне преданным своему делу. Щелоков отметил, что, несмотря на возраст, руководитель Выездного отличался неиссякаемой энергией, ответственностью и всегда стремился сделать больше для жителей поселка. Он признался, что счастлив был знать Александра Николаевича лично, назвав его деятельным человеком, который всей душой любил Выездное.

Мэр Арзамаса также выразил соболезнования родным и близким Александра Садовникова. По его словам, регион потерял человека, чья работа и отношение к людям заслуживали глубокого уважения.

Церемония прощания с Александром Николаевичем состоится 15 июля.