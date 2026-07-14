Более 4 тысяч нижегородских семей получают поддержку из семейного капитала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области продолжает действовать механизм адресной помощи семьям с маленькими детьми за счет средств государственного сертификата. По данным регионального Отделения Социального фонда России, на сегодняшний день ежемесячную денежную выплату из материнского капитала стабильно получают родители более четырех тысяч детей, не достигших трехлетнего возраста.

Ключевым условием для получения данной меры поддержки является уровень дохода семьи: он не должен превышать двукратного размера регионального прожиточного минимума на душу населения. При этом закон не ограничивает очередность рождения — оформить выплату разрешено как на первенца, так и на последующих детей. Сумма ежемесячного перечисления привязана к детскому прожиточному минимуму, установленному в регионе, и в текущем периоде составляет 17 269 рублей.

Важной особенностью является возможность получения выплат на каждого малыша в возрасте до 3 лет, если в семье их несколько. Для этого достаточно указать всех детей в одном заявлении.

Оформить заявку на распоряжение средствами капитала можно несколькими способами: через личный кабинет на Едином портале госуслуг, при личном визите в любую клиентскую службу регионального СФР или в офисах Многофункционального центра (МФЦ). Специалисты напоминают, что подача документации возможна в любой момент, начиная с даты рождения ребенка и вплоть до исполнения ему трех лет.

Период, на который назначаются выплаты, составляет ровно 12 месяцев. Для продления поддержки на следующий год родителям необходимо подать новое заявление в течение последнего месяца текущего срока. Кроме того, важно помнить о ретроактивном характере начисления: если обращение последовало в течение полугода с момента появления ребенка на свет, средства будут перечислены с даты его рождения. В остальных случаях отсчет начинается с месяца подачи документов.

После принятия положительного решения о назначении помощи денежные средства поступают на банковский счет заявителя в течение пяти рабочих дней.