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НовостиОбщество13 июля 2026 17:24

Монтаж понтонного моста через Оку стартовал в Павловском округе

На время работ возможны перебои с паромной переправой
Евгения ФРОЛОВА
Монтаж понтонного моста через Оку стартовал в Павловском округе.

Монтаж понтонного моста через Оку стартовал в Павловском округе.

Фото: Евгения ФРОЛОВА.

В Павловском округе Нижегородской области утром 13 июля начался монтаж понтонного моста через Оку на автодороге Павлово – Тумботино – Гороховец. Из-за проведения работ возможны перебои в работе паромной переправы, предупредили в пресс-службе администрации округа.

Монтаж конструкции стартовал в понедельник, 13 июля, в 9:00. В администрации подчеркнули, что паром непосредственно в установке моста участвовать не будет. Однако в период проведения работ его движение может временно нарушаться.

Для пассажиров на время монтажа организуют переправу в районе старого моста – напротив Воскресенской церкви. Это позволит сохранить сообщение между берегами, пока специалисты завершают установку понтонной конструкции.

Власти просят жителей заранее планировать поездки, учитывать возможные изменения в работе переправы и при необходимости выбирать альтернативные маршруты. Нижегородцев также призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с монтажом моста.