Вячеслав Грулёв забил 400-й гол в истории ФК «Нижний Новгород». Фото: ФК «Нижний Новгород»

ФК «Нижний Новгород» преодолел знаковую отметку в чемпионатах России. Автором 400-го гола в истории клуба стал нападающий Вячеслав Грулёв. Исторический мяч футболист забил 12 июля в матче против «Ротора», уверенно реализовав пенальти. О достижении сообщили в пресс-службе клуба.

Юбилейный гол пополнил символическую летопись команды, в которой уже есть несколько знаковых мячей. Первый гол в чемпионатах России за «Волгу-Олимпиец» забил Михаил Сорочкин 20 июля 2015 года в матче с дзержинским «Химиком». Спустя два года именно он стал автором и сотого гола клуба – во встрече с владивостокским «Лучом-Энергией».

Отметку в 200 голов «Нижний Новгород» преодолел в сентябре 2020 года благодаря точному удару Игоря Горбунова в игре с «Шинником». Трехсотый мяч в октябре 2022 года записал на свой счет Тимур Сулейманов в матче против «Крыльев Советов». Теперь в клубной истории появилась еще одна важная дата – 12 июля 2026 года, когда Вячеслав Грулёв оформил юбилейный 400-й гол.