График работы метро изменится в Нижнем Новгороде 18 июля. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Режим работы метрополитена изменится в Нижнем Новгороде вечером 18 июля. Корректировки связаны с проведением матча за Суперкубок России на стадионе «Совкомбанк Арена», где встретятся «Зенит» и «Спартак». В связи с ожидаемым большим количеством болельщиков изменения коснутся обеих линий метро. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

По данным МП «Нижегородское метро», с 18:00 до 19:30 поезда на Автозаводско-Нагорной и Сормовско-Мещерской линиях будут курсировать с интервалом семь минут. После окончания матча, с 21:30 и до завершения работы метро, на Автозаводско-Нагорной линии интервалы также составят семь минут, а на Сормовско-Мещерской – пять минут.

Помимо самой игры, болельщиков ждет большая праздничная программа. На площади у стадиона пройдет фестиваль с более чем 50 тематическими площадками, конкурсами, розыгрышами, автограф-сессиями и возможностью приобрести фирменную атрибутику. Гости смогут увидеть главный трофей российского футбола – Суперкубок России, сфотографироваться с ним и встретиться с легендами отечественного футбола. В Нижний Новгород приедут амбассадоры РФС Юрий Жирков, Денис Глушаков и Ари, а в день матча к ним присоединятся Александр Мостовой и Андрей Тихонов.

Нижегородцам и гостям города рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать изменения в работе метро в день проведения футбольного праздника.