Новая группа операторов БПЛА отправилась на службу из Нижнего Новгорода. Фото: Дмитрий Музыка

Из Нижнего Новгорода к месту службы отправилась очередная группа добровольцев, которые пополнят ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил России. Новобранцы прошли медицинское обследование, оформили необходимые документы и заключили контракты. Впереди их ждет обучение работе с современными беспилотными технологиями, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В нижегородский пункт отбора продолжают приезжать жители разных регионов страны. Среди них – ИТ-специалист из Самарской области, который с детства увлекался электроникой, самостоятельно освоил управление квадрокоптером, а также изучил их сборку, обслуживание и ремонт. Еще один доброволец из Самарской области, кандидат в мастера спорта по армейскому рукопашному бою, признался, что решил отправиться на службу, чтобы поддержать друзей, уже находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Особенностью контракта с подразделениями войск беспилотных систем остается срок службы – один год. С 15 июня 2026 года единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны России в Нижнем Новгороде составляет 3,2 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие начинается от 210 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за боевые результаты, сертификаты на земельный участок в Нижегородской области, а также меры социальной поддержки семей военнослужащих.