Обвиняемых в хищении колесных пар на 30 млн руб будут судить в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ПФО

В Нижнем Новгороде в суд направили уголовное дело о мошенничестве с колесными парами железнодорожных вагонов – по версии следствия, двое руководителей коммерческих предприятий похитили детали общей стоимостью более 30 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

По данным правоохранителей, с января 2023 года по сентябрь 2024-го обвиняемые организовали схему, позволявшую незаконно получать прибыль за счет транспортной организации. Колесные пары снимали с вагонов на территории вагоноремонтного предприятия в Нижегородской области и переводили в запас.

Чтобы скрыть махинации, в документах намеренно занижались технические характеристики деталей. Благодаря этому колесные пары признавали непригодными и получали разрешение на ремонт. После обточки они оставались полностью исправными, однако продавались другой компании как выбракованные по заниженной цене. Затем детали перепродавали уже по рыночной стоимости.

Всего, по данным полиции, таким образом были реализованы 426 колесных пар. Во время расследования часть из них обнаружили под вагонами-цистернами у других собственников – экспертиза показала, что детали были исправны и пригодны к эксплуатации. Уголовное дело по статьям о мошенничестве направлено в суд. Максимальное наказание по ним предусматривает до десяти лет лишения свободы.